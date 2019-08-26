На расширение пропускной способности железных дорог направят более миллиарда

ФСК ЕЭС (входит в «Россети») инвестирует 1,6 миллиарда рублей в рамках реализации проекта по расширению пропускной способности железнодорожных магистралей к портам юга России до ежегодного объема в 130 миллионов тонн грузов к 2025 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Дополнительные мощности нужны для обеспечения электроэнергией возрастающих перевозок грузов по железной дороге в ходе развития инфраструктуры к портам Азово-Черноморского бассейна. Предусмотрено строительство трех тяговых подстанций: «Киевской», «Гостагаевской» и «Чекона».

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Финансирование предусмотрено в рамках реализации национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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