Названы города мира с переоцененным жильем

Швейцарский банк UBS опубликовал ежегодный рейтинг переоцененных рынков недвижимости (Global Real Estate Bubble Index). Первое место в нем занял немецкий Мюнхен, где риск образования «пузыря», по мнению аналитиков, наиболее велик.

Эксперты проанализировали состояние рынка недвижимости в 24 крупнейших мегаполисах мира, разделив их на четыре группы: города, где рынки наиболее «перегреты», города с переоцененным жильем, со справедливыми ценами и локации, где квадратные метры недооценены. Москва оказалась на 18-м месте рейтинга, попав в группу с переоцененной недвижимостью.

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Наиболее проблемное звено составили (в порядке убывания степени риска формирования «пузыря»): Мюнхен, Торонто, Гонконг, Амстердам, Франкфурт, Ванкувер и Париж. Помимо российской столицы, переоцененным сочли жилье в Цюрихе, Лондоне, Сан-Франциско, Стокгольме, Токио, Лос-Анджелесе, Сиднее, Тель-Авиве, Женеве, Мадриде, Нью-Йорке. Справедливые цены — в Сингапуре, Бостоне, Милане и Дубае. Слишком дешевую недвижимость нашли лишь в одном из мегаполисов — в Чикаго.

Ранее, в сентябре, стало известно, что жилье в России дорожает быстрее, чем в среднем по миру. Российские квартиры за последний год прибавили в цене 6,9 процента, а общемировая динамика составила 3,4 процента.

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