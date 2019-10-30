Найдена самая дешевая квартира Москвы

Минимальная стоимость покупки квартиры на вторичном рынке «старой» Москвы, без учета Зеленоградского округа, составляет 4,9 миллиона рублей. Об этом сообщается в материалах аналитиков «Миэль-Сеть офисов недвижимости» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В таком бюджете выставлена на продажу «однушка» площадью 33 квадратных метра в одной из девятиэтажек района Бирюлево Западное. Жилье расположено на первом этаже. Чуть дороже — 5,2 миллиона рублей — стоит самая дешевая двухкомнатная квартира российской столицы. Объект площадью 45,8 квадратного метра находится на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в районе Южное Бутово. Обе квартиры, отмечается в материалах компании, требуют ремонта.

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Самая доступная «трешка» в старых границах Москвы, по статистике компании, выставлена на продажу за 6,4 миллиона рублей. Жилье находится на шестом этаже одной из девятиэтажек района Ивановское. Площадь квартиры составляет 52,8 квадратного метра, она также находится в состоянии «под ремонт». Самая дешевая четырехкомнатная квартира столицы выставлена на продажу за 9,5 миллиона рублей, на втором этаже девятиэтажного дома в Южном Чертаново. В 63-метровой квартире сделан ремонт, установлена встроенная кухня.

Ранее в октябре аналитики Urbanus составили собственный рейтинг самых дешевых квартир в новостройках «старой» Москвы. Первое место в нем досталось студии площадью 12,8 квадратного метра в строящемся апарт-комплексе на севере столицы. По состоянию на середину октября 2019-го недвижимость можно было приобрести за 2,74 миллиона рублей.

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