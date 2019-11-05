В Новой Москве аномально подорожало жилье

С начала 2019 года однокомнатные квартиры в новостройках Новой Москвы выросли в цене на 21 процент — в среднем с 4,5 до 5,5 миллиона рублей. Ни один тип жилья «старой» Москвы не подорожал сопоставимым образом. Об этом говорится в материалах компании «Метриум» (есть в распоряжении редакции).

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По статистике риелторов, в ТиНАО цены значительно выросли на жилье различной комнатности. Так, двухкомнатные квартиры подорожали с начала 2019 года на 20 процентов (до 7,4 миллиона), квартиры-студии — на 17 процентов (до 4 миллионов). Трехкомнатные квартиры выросли в цене на 9 процентов, многокомнатные — на 10 процентов; средняя стоимость этих типов жилья составила, соответственно, 9 и 12 миллионов рублей.

В компании подобную динамику объясняют высоким инвестиционным потенциалом округа. По мнению аналитиков «Метриум», цены на новостройки Новой Москвы также разогнали покупательских ажиотаж, зафиксированный в конце 2018 года, и развитие инфраструктуры округа.

Ранее аналитики компании сообщали о стоимости самой дешевой квартиры Новой Москвы. Объект площадью 20 квадратных метров в одном из строящихся жилых комплексов предлагалось приобрести за 2,4 миллиона рублей. Второе и третье места рейтинга заняли квартиры стоимостью 2,5 и 2,7 миллиона рублей.

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