Бюджет покупки квартиры в Москве снизился

По итогам третьего квартала 2019-го строящееся жилье в столице формально стало дешевле, следует из материалов агентства «БЕСТ-Новострой», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Средний бюджет покупки новой квартиры в Москве снизился: в домах экономкласса — на 9 процентов, до 7 миллионов рублей, в новостройках комфорткласса — на 13 процентов, до 10 миллионов рублей, подсчитали аналитики. Уменьшение среднего чека произошло за счет изменения структуры предложения. По факту квадратный метр подорожал: в экономклассе — на 8 процентов, до 137 тысяч рублей, в «комфорте» — на 2 процента, до 172 тысяч рублей.

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С июля по сентябрь на столичный рынок жилой недвижимости вышли пять новых жилых комплексов комфорткласса и две новостройки экономкласса, отмечается в предоставленных материалах. Кроме того, открылись продажи в 21 новом корпусе уже реализуемых проектов.

«Стоит отметить, что все новые проекты реализуются по договорам долевого участия в строительстве с оплатой через эскроу-счета», — уточняют в «БЕСТ».

Ранее в октябре были названы районы Москвы с реактивно дорожающими квартирами. Список возглавило Очаково-Матвеевское, где квадратный метр с января 2018-го прибавил в цене 53 процента. В Марфино «квадрат» подорожал на 35 процентов, в Солнцево — на 29 процентов. Примерно на 20 процентов увеличилась стоимость жилья в районах Северный, Орехово-Борисово, Метрогородок, Вешняки, Лианозово, Бескудниковский и Чертаново Центральное.

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