В Москве нашли отдельное жилье дешевле трех миллионов рублей

Апартаменты в российской столице можно купить по цене от 2,7 миллиона рублей, следует из материалов компании «БЕСТ-Новострой», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В такую сумму оценили 13-метровую студию в одном из новых комплексов в Левобережном районе на севере города. За 2,9 миллиона предлагается жилье без права прописки в строящемся комплексе в 9 микрорайоне района Северный.

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По оценкам аналитиков, всего в Москве продают апартаменты в 78 проектах на 135 корпусов, общее число лотов в этом сегменте превышает 7,5 тысячи. При этом за июль 2019-го на рынок не вышло ни одного комплекса с апартаментами, поэтому объем экспозиции сократился на семь процентов.

«Квадрат» столичных апартаментов комфорткласса в среднем стоит 163 тысячи рублей, бизнес-класса — 250 тысяч, премиальных — 518 тысяч рублей, подсчитали в «БЕСТ-Новострой».

Осенью 2018-го Минэкономразвития отвергло механизм перевода апартаментов в жилье, разработанный депутатами Госдумы. Формально апартаменты по-прежнему имеют статус коммерческой недвижимости, хотя по факту большинство из них используются для проживания.

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