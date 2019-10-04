Новая Москва не выдержала конкуренции с Подмосковьем

Подмосковье обошло Новую Москву по востребованности загородной недвижимости на первичном рынке. В Троицком и Новомосковском округах столицы (ТиНАО) за год спрос на «загородку» сократился на 27 процентов. Лишь каждый пятый потенциальный покупатель находит здесь подходящее ему жилье. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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На данный момент экспозиция в ТиНАО составляет 2,3 тысячи объектов — это новые дома, коттеджи, квартиры в загородных жилищных комплексах и земельные участки. Этот показатель на 43 процента меньше, чем осенью 2018-го. За прошедший год в Новой Москве появилось только два новых коттеджных поселка, темпы выхода проектов снизились в 2,5 раза.

Причины такого падения, по мнению аналитиков, — это переход на эскроу-счета, затронувший таунхаусы и малоэтажную застройку (популярные форматы в районе), а также жесткие требования к строительству жилья в Москве, которые больше подходят для возведения многоквартирных домов.

Цены на недвижимость в Новой Москве не выдерживают конкуренции с подмосковными домами, что тоже влияет на востребованность. В среднем на первичном рынке ТиНАО участок без подряда стоит 6,7 миллиона рублей против 2,9 миллиона рублей в области, коттедж — 52,4 миллиона против 33,8 миллиона рублей, таунхаус — 18,8 миллиона против 13,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам августа 2019 года количество сделок в новостройках Троицкого и Новомосковского округов Москвы снизилось на 35 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

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