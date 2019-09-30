Жилье в Новой Москве растеряло популярность

По итогам августа 2019-го число зарегистрированных сделок в новостройках Троицкого и Новомосковского округов снизилось на 35 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в материалах агентства «Бон Тон», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Суммарные показатели продаж квартир с начала текущего года также стремятся вниз, констатируют аналитики: количество договоров долевого участия в строительстве, зарегистрированных с января по август 2019-го, уменьшилось на 4,6 процента по сравнению с числом сделок, заключенных в тот же период 2018-го.

По данным «Бон Тон», в настоящее время квадратный метр жилья экономкласса в Новой Москве стоит 122 тысячи рублей, комфорткласса — 138-139 тысяч рублей. Всего на присоединенных территориях продается около 7,2 тысячи квартир в 26 проектах.

Ранее в сентябре сообщалось о падении продаж квартир по всей Москве. По итогам августа на столичном рынке новостроек было заключено 4,99 тысячи договоров долевого участия в строительстве — на 12 процентов меньше, чем в июле, когда москвичи оформили 5,6 тысячи таких договоров. В сравнении с показателем за август 2018-го число сделок с новым жильем в Москве сократилось почти на четверть.

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