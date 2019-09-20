В Москве упали продажи новых квартир

В минувшем августе на столичном рынке новостроек было заключено 4,99 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) — на 12 процентов меньше, чем в июле, когда москвичи оформили 5,6 тысячи таких договоров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росреестра.

В сравнении с показателем за август 2018-го число сделок с новым жильем в Москве сократилось почти на четверть, констатируют аналитики: тогда в городе за месяц было подписано более 6,6 тысячи ДДУ.

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«На первичном рынке нежилой (коммерческой) недвижимости также зафиксировано снижение числа сделок: в августе оформлено 1,68 тысячи договоров долевого участия — на 15 процентов меньше, чем в июле (1,98 тысячи ДДУ), и на 4 процента ниже аналогичного месяца 2018 года», — отмечается в сообщении.

Всего с начала 2019-го в Росреестре зарегистрировано более 57 тысяч сделок с новым жильем — на 22 процента больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

Ранее стало известно, что в августе 2019-го объем предложения недорогого строящегося жилья в Москве превысил миллион квадратных метров. Это произошло впервые с марта 2018-го, когда общая площадь представленных в продаже квартир эконом- и комфорткласса также достигла миллиона «квадратов». Эксперты объясняют увеличение объема предложения снижением спроса.

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