В Москве начался жилищный бум

Российская столица заняла первое место в рейтинге регионов-лидеров по темпам роста объема строительства жилья. Об этом сообщается в материалах аналитиков компании ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

За период с января по сентябрь 2019 года в Москве построили вдвое больше жилья, чем за аналогичный период 2018-го: 3,6 миллиона квадратных метров против 1,8 миллиона «квадратов». В число лидеров рейтинга вошли также Воронежская, Тверская и Пензенская области, где показатели за год выросли в полтора раза.

В материалах ЦИАН подчеркивается, что в большинстве регионов с высоким приростом строительства жилья такой результат был достигнут за счет индивидуального сектора. Москва стала исключением: рост показателя оказался обеспечен именно за счет ввода многоквартирных домов.

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С января по сентябрь 2019 года в России было введено 48,9 миллиона квадратных метров жилья, подчеркивается в исследовании. Это на 8 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ввод многоквартирного жилья вырос на 3 процента, а индивидуальных домов — на 13 процентов.

С точки зрения абсолютных объемов ввода жилья тройку регионов-лидеров составили Московская область (5,8 миллиона квадратных метров), Москва (3,6 миллиона квадратных метров) и Краснодарский край (2,9 миллиона «квадратов»). Максимальный показатель по вводу жилья на душу населения (0,91 квадратного метра) в 2019 году зафиксирован в Ленинградской области.

В октябре были обнародованы результаты исследования, согласно которым лидерами по количеству вводимых жилых объектов в России стали Ленинградская и Московская области, третье место заняла Тюменская область.

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