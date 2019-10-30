В России подскочили цены на новостройки

Средняя стоимость квадратного метра первичной недвижимости в городах России выросла с 1 июля 2019 года на 4 процента, до 73,3 тысячи рублей. В некоторых городах рост оказался значительно более выраженным. Об этом говорится в материалах аналитиков Domofond (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Городами-лидерами по росту цен на новостройки оказались Иркутск, Новосибирск и Пермь: стоимость «квадрата» на местных первичных рынках жилья с 1 июля 2019 года выросла, соответственно, на 8,4 процента, 7,3 и 6,7 процента. Активно дорожала «первичка» в Хабаровске (на 6 процентов), Барнауле (5,9 процента), Ярославле (5,8 процента), Санкт-Петербурге (5,7 процента) и Москве (5,5 процента). «Пятипроцентный барьер» также перешли Балашиха и Набережные Челны (5,2 и 5 процентов соответственно).

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Снижение цен на новостройки за исследуемый период отмечалось в Улан-Удэ (минус 2,6 процента), Пензе (минус 2 процента), Саранске (минус 1,6 процента). В пределах от 0,1 до 0,6 процента снизились цены на первичную недвижимость Грозного, Севастополя, Нижнего Тагила, Владикавказа, Белгорода, Екатеринбурга и Омска.

С 1 июля 2019 года в России действуют новые правила финансирования строительства жилых комплексов: застройщики не могут тратить средства дольщиков до момента ввода ЖК в эксплуатацию. Предполагается, что стройка должна вестись за счет собственных накоплений застройщика либо с помощью банковских кредитов. Накануне вступления изменений в силу многие игроки рынка выступали с прогнозом о росте цен на новостройки.

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