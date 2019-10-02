Назван регион России с самыми дешевыми квартирами

Самое доступное в России новое жилье предлагается покупателям в Челябинской области, где «квадрат» оценивается в среднем в 32 тысячи рублей, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

На втором месте по уровню доступности квартир в новостройках — Саратовская область (35,6 тысячи рублей за квадратный метр), на третьем — Воронежская (39,1 тысячи рублей).

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Средняя цена квадратного метра в новостройках России по итогам третьего квартала составила 72,8 тысячи рублей, увеличившись на 12 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, подсчитали аналитики.

«Несмотря на то что львиная доля объектов продолжает строиться по старым правилам, изменения уже начали влиять на рынок, — констатируют в «Авито». — Темпы роста в первом квартале работы после вступления в силу нового закона (о финансировании строительства через эскроу-счета — прим. «Ленты.ру») оказались выше, чем в предыдущие периоды. На общий показатель действуют как увеличение цены для объектов, перешедших на проектное финансирование, так и желание участников рынка воспользоваться формальным поводом для увеличения цен».

Ранее в октябре стало известно, что порядка 24 процентов строящегося в России жилья — потенциально проблемные объекты. Общая площадь домов, возведение которых может быть сорвано, составляет более 28 миллионов квадратных метров.

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