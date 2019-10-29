Названы самые надежные российские застройщики

Журнал Forbes составил рейтинг самых надежных российских застройщиков; всего в него попали 20 компаний из числа влиятельнейших на рынке недвижимости страны.

Первое место заняла группа компаний «ПИК» — самый крупный российский застройщик, поглотивший своего конкурента «Мортон» в 2016 году. Компания стала одной из первых, кто перешел на обязательное проектное финансирование. В тройку лидеров также вошли питерские Etalon Group и «Группа ЛСР». Последняя известна застройкой территории бывшего завода ЗИЛ в Москве.

Материалы по теме Страх и паника в квадрате Чего боятся покупатели жилья и чего им на самом деле стоит бояться

На четвертом и пятом месте — стремительно догоняющие «Группу ЛСР» Setl Group и «Брусника». Последняя планирует совместный проект с финским концерном ЮИТ. Далее в десятке идут группы компаний «Самолет», ФСК, «Гранель», «Пионер» и «Инград».

Оценка проводилась следующим образом: из Единого реестра застройщиков взяли 100 самых крупных компаний по объему ввода жилья за 2016-2018 годы. Из них выбрали 20 организаций, чья выручка за указанный период превысила 50 миллиардов рублей, и запросили у них отчетность. Для финального ранжирования брали такие критерии, как совокупный ввод в эксплуатацию квадратных метров, требования по судебным искам, задержка ввода объектов, прозрачность компании, объем чистого долга, выручка от реализации недвижимости и ее рост.

Ранее, в сентябре, стало известно, что российские застройщики стали чаще банкротиться. В период с 1 января по 10 сентября 2019-го в стране выявлено 133 обанкротившихся строительных компании. При этом за весь 2018-й обанкротились 111 строительных компаний, еще 39 вошли в одну из стадий банкротства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru