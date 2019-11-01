Названы лучшие города России для покупки жилья

Среди жителей крупных российских городов максимальные шансы обзавестись собственной квартирой — у ростовчан, красноярцев и краснодарцев, минимальные — у петербуржцев. Об этом сообщается в материалах компании «Талан» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Такие выводы в компании сделали, сопоставив средний уровень зарплаты в городах со средней стоимостью квадратного метра. По статистике «Талана», средний уровень зарплаты в Ростове-на-Дону, Красноярске и Краснодаре находится на уровне 46,8 тысячи рублей при средней стоимости квадратного метра жилья в 55,8 тысячи рублей.

Сложнее всего решить квартирный вопрос жителям Санкт-Петербурга: размер средней зарплаты в городе вдвое меньше средней стоимости «квадрата» жилья (64 тысячи и 128 тысяч рублей соответственно). На втором месте с конца оказалась Казань с показателями в 42 тысячи и 77 тысяч рублей. Третье по сложности решения жилищного вопроса место в стране досталось Москве: по статистике компании, средняя зарплата в столице (105 тысяч рублей в месяц) примерно на 30 процентов отстает от средней стоимости квадратного метра жилья (136 тысяч рублей).

Ранее в октябре в компании «Авито Недвижимость» составили рейтинг российских регионов с самыми низкими ценами на новостройки. Первое место рейтинга досталось Челябинской области, где метр первичного жилья стоит в среднем 32 тысячи рублей. Второе и третье места достались Саратовской и Воронежской областям — 35,6 тысячи и 39,1 тысячи рублей за метр соответственно.

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