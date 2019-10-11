У тысяч россиян нашли «ипотечную заначку»

Большая часть платежеспособного населения страны располагает средствами на первый взнос по ипотеке. Об этом свидетельствуют материалы компании «Сибпромстрой», которые имеются в распоряжении редакции.

В компании уверены, что это, наряду с рядом макроэкономических показателей, может стать причиной скорого роста спроса на жилье. «За десять лет существенно вырос объем депозитов физических лиц. В валюте показатель увеличился в три раза, с 2 до 6 триллионов рублей, в рублях — почти в пять раз: с 4, 9 до 23 триллионов рублей. Для рынка недвижимости это означает, что платежеспособное население накопило на первоначальный взнос или квартиру», — комментирует ситуацию заместитель генерального директора по продажам компании «Сибпромстрой» Антон Ширяев.

Материалы по теме «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России

По мнению эксперта, в пользу скорого роста спроса на жилье говорит увеличение реальной и номинальной заработной платы в стране, которое приводит к росту потребительских ожиданий населения. По статистике «Сибпромстроя», с 2009 года вдвое сократился срок накоплений на квартиру: если 10 лет назад среднему россиянину понадобилось бы на эти цели около 9 лет, то на октябрь 2019-го — около 4,5 года. В Москве аналогичные показатели составили 12 и 6 лет соответственно.

При этом, отмечают в компании, в период с 2014 по 2017 год многие россияне откладывали решение жилищного вопроса. Таким образом, в стране сформировался существенный отложенный спрос, который с высокой вероятностью будет реализован в ближайшей перспективе.

Прогноз компании разделяют не все игроки рынка. В конце сентября 2019-го о снижении доступности жилья для населения говорили аналитики ГК «Удача». В начале октября о слабой доступности ипотеки для россиян заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. По ее словам, выдача ипотеки в стране сильно отстает от заложенных в нацпроекте «Жилье и городская среда» показателей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru