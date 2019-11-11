В Москве недосчитались приличных квартир

В Москве сокращается предложение квартир в строящихся жилых комплексах бизнес-класса. Об этом говорится в материалах консалтинговой компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

К концу третьего квартала 2019-го на столичном рынке жилья повышенной комфортности на продажу было выставлено 12,8 тысячи новых лотов общей площадью около миллиона квадратных метров, подсчитали аналитики. В период с июля по сентябрь объем предложения сократился на восемь процентов. За год квартир этого класса в городе стало меньше на 15 процентов, а за два года, с начала 2018-го, — меньше почти на треть.

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Сокращение объема предложения улучшенного жилья эксперты объясняют повышенным спросом на него. Кроме того, в настоящее время наблюдается замедление темпов запуска новых проектов строительства жилья: за третий квартал в продажу поступило три жилых комплекса бизнес-класса и шесть корпусов в уже реализуемых новостройках.

По данным экспертов, в ноябре 2019-го квадратный метр в московских новостройках бизнес-класса стоит 285 тысяч рублей — на три процента больше, чем в предыдущем квартале, и на шесть процентов больше, чем год назад.

Ранее риелторы нашли в Москве слишком много дешевых квартир: по их данным, в августе 2019-го объем предложения недорогого строящегося жилья в городе превысил миллион квадратных метров. Это произошло впервые с марта 2018-го, когда общая площадь представленных в продаже квартир эконом- и комфорткласса также достигла миллиона «квадратов». Эксперты объяснили увеличение объема предложения снижением спроса.

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