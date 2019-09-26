Молодежь в Москве перестала бояться жизни на высоте

Около 30 процентов покупателей интересуются квартирами на верхних этажах новостроек, но в основном их приобретают люди в возрасте до 35 лет с достатком выше среднего. Об этом говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По статистике «ИНКОМ», примерно 60 процентов жилых комплексов бизнес-класса и 90 процентов жилых комплексов элитного сегмента спроектированы таким образом, что на их верхних этажах могут располагаться объекты с пятиметровыми потолками, а также двухуровневое жилье и пентхаусы с панорамным остеклением или эксплуатируемой кровлей.

В компании отмечают, что покупатели перестали бояться проблем, которые традиционно связывали с проживанием на последних этажах: протечка крыши, шум от шахты лифта и другое, поскольку для современных новостроек эти проблемы чаще всего неактуальны.

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Сделки по покупке жилья на последних этажах составляют семь процентов от общего количества заключенных договоров. На данный момент подобные лоты — это восемь процентов экспозиции первичного рынка недвижимости в Москве. Квартира на последнем этаже с привлекательным видом из окон может стоить на 15-30 процентов дороже аналогичных невидовых квартир, а в случае уникальной локации — и в два раза, подсчитали в компании. Помещения на последних этажах, по мнению аналитиков, считаются высоколиквидными лотами, обычно их покупают в течение трех-пяти месяцев.

Ранее в компании Urbanus выяснили, что только четыре процента покупателей в Москве отдают предпочтение квартирам, расположенным выше 25-го этажа. С января по июль 2019 года было куплено 200 квартир и апартаментов, находящихся на высоте 41-го этажа и выше.

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