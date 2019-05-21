Россияне укрылись зонтами от протекающей крыши

Жильцы одного из многоквартирных домов на улице Кабельщиков в Перми вынуждены спать под зонтами, чтобы не промокнуть во время дождя. Об этом сообщает агентство «Местное время».
В кровле здания давно образовались дыры, но компания, обслуживающая объект, не спешит их заделывать. Взамен коммунальщики установили на крыше тазы и ведра. Когда они наполняются, вода начинает протекать в квартиры на верхних этажах.
«Мы с мужем спим на кровати, а на нас постоянно капает с потолка, — рассказала агентству одна из жительниц дома. — Также течь идет через люстру, мы боимся пользоваться электроэнергией, вечно сидим в потемках. Как спим? Где и что сможем — двигаем, квартира-то маленькая. Хотя, куда не передвинь кровать — все равно капает. Бывает, что открываем зонты, ставим между подушек и спим».
По словам женщины, квартиры в доме затапливает на протяжении последних трех лет. Жители неоднократно просили управляющую компанию устранить проблему, но в фирме делать ремонт отказываются, ссылаясь на отсутствие средств.
В марте на аналогичную проблему пожаловался житель Мурманска. На стенах его квартиры начали расти гигантские грибы. Мужчина отметил, что из-за влажности в комнатах невозможно сделать ремонт, он с семьей живет в полной антисанитарии и не знает, что делать и куда обращаться.