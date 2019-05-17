Российские коммунальщики пустили по трубам воду вместо газа

В одном из жилых домов Иванова произошла утечка газа из-за ошибки коммунальщиков, которые пустили по трубам воду вместо газа. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, ошибка была допущена газовщиками в квартире дома на проспекте Текстильщиков при подключении газовой колонки. Они перепутали соединения газ-вода, в результате чего произошла утечка газа.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о российских коммунальщиках, которые отравили угарным газом девять человек в подмосковном Подольске. По версии следствия, двое сотрудников организации «ППС ТеХ» и работник ЖЭК допустили засорение каналов дымохода и вентиляции газового оборудования дома. Причиной отравления жильцов этого дома стала окись углерода.

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