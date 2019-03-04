Российские коммунальщики отравили угарным газом девять человек

Девять жителей подмосковного Подольска отравились угарным газом в собственных квартирах, трое из них погибли. Суд признал сотрудников управляющей компании и ЖЭКа виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Московской области.

По версии следствия, в январе прошлого года двое сотрудников организации «ППС ТеХ» и работник ЖЭК допустили засорение каналов дымохода и вентиляции газового оборудования дома в Подольске. Причиной отравления жильцов этого дома стала окись углерода.

В ходе расследования выяснилось, что один из обвиняемых является фигурантом аналогичного дела, возбужденного в 2013 году. Тогда по вине рабочих угарным газом отравились шесть человек, из которых трое погибли. Оба дела объединили в одно производство.

Суд признал коммунальщиков виновными по части 3 статьи 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Уголовное дело в отношении одного из обвиняемых выделили в отдельное производство по причине его временной невменяемости. Троих обвиняемых приговорили к лишению свободы сроком от 4 до 4,5 года условно, остальным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 5,5 года в колонии общего режима.

В 2018 году в общежитии Одинцовского района Московской области неизвестным газом отравились около 50 человек. Двое постояльцев попали в больницу в бессознательном состоянии. Причиной отравления могли стать выхлопы от тепловой пушки, работающей на дизельном топливе.

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