Российский коммунальщик побил лопатой журналиста за неудобные вопросы

Коммунальщик напал с лопатой на съемочную группу саратовского информационного агентства «Свободные новости». Оператор получил небольшую травму, крепление камеры повредилось. Видеозапись опубликована на YouTube-канале издания.

Журналисты приехали к жилому дому №12 по улице Сакко и Ванцетти, чтобы снять сюжет о пенсионере, у которого в квартире текут потолки. Пожилой мужчина утверждает, что в этом виноваты рабочие, расчищавшие крышу. Выходя из подъезда корреспондент и оператор заметили коммунальщиков, которые сгребали снег с козырька. После нескольких вопросов о том, не они ли трудились на крыше, те начали угрожать, а потом один из них подбежал и несколько раз ударил по камере лопатой.

Оба рабочих скрылись, но позже их задержали.

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