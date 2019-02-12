Коммунальщик пообещал «дать в рыло» пожаловавшейся на дорогу россиянке и пожалел

Директор управляющей компании «Суземкакомсервис» Сергей Цуканов, который оскорбил пожаловавшуюся на лужи на дорогах жительницу поселка Суземка Брянской области, будет уволен, сообщает местная газета «Рассвет».

Мужчина признал свою вину и принес женщине публичные извинения. Видеозапись опубликована на сайте издания и в соцсетях.

«Произошла с местной жительницей конфликтная ситуация, в которой я повел себя неправильно. Потому что был день очень напряженный: снегопад, ночью оттепель, были лужи. Жительница очень возмутилась по поводу луж, но мы в течение двух часов все устранили. Я прошу извинения за некорректно выраженные слова», — сказал коммунальщик.

Ранее портал «Брянская улица» опубликовал видеозапись, на которой Цуканов оскорбляет и пытается задавить на машине жительницу поселка, которая требовала от него объяснений из-за неубранных дорог. По ее словам, из-за сугробов детям приходится ходить в школу по проезжей части, снег на которой растаял и превратился в огромную лужу. Глава управляющей компании предложил женщине протрезветь и пообещал «дать ей в рыло», после чего уехал.

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