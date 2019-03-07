Огромные грибы выросли в квартире россиянина по вине коммунальщиков

В квартире мурманчанина начали расти грибы «размером с кулак» из-за того, что крыша дома течет уже третий год, и ее никто не чинит. Об этом мужчина сообщил в паблике «Мурманск LIVE» во «ВКонтакте».

«С 2017 года в нашем доме протекает крыша. Каждый год составляем акты, пишем заявления в нашу управляющую компанию, фонд капитального ремонта, но никаких изменений не происходит», — написал автор поста.

Летом 2018-го жильцы квартиры писали заявление на возмещение ущерба, им выплатили 13 тысяч рублей компенсации.

Мужчина отметил, что из-за вечно протекающей крыши в комнатах невозможно сделать ремонт, он с семьей живет в полной антисанитарии и не знает, что делать и куда обращаться.

5 марта сообщалось, что в городе Прокопьевске Кемеровской области в квартире у женщины провалился потолок после того, как сотрудники ЖЭК прочистили фановую трубу. В управляющей компании ей сообщили, что обрушенный потолок — это не их забота.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!