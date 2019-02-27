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Неисправная батарея обошлась матери-одиночке в четыре миллиона рублей

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В Волгограде суд обязал местную жительницу Ольгу Козак выплатить миллионы рублей соседям, квартиры которых затопило из-за прорыва батареи в принадлежащем женщине жилище. Об этом сообщает «Снег.TV».

По данным интернет-газеты, коммунальная авария произошла еще в 2014 году. Радиатор в квартире на пятом этаже лопнул ночью, когда хозяйка была на работе — Ольга трудится в благотворительной организации и в тот момент в авральном режиме готовилась к мероприятию, запланированному на следующий день.

Кипяток заливал жилище женщины и квартиры на четвертом, третьем и втором этажах в течение всей ночи. Соседи пытались вызвать сантехника, но тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибывший на место электрик не смог открыть дверь в подвал, чтобы перекрыть воду. В итоге кран закрутили только утром, причем сделал это житель соседнего подъезда, а не сотрудники коммунальных служб.

От потопа пострадали квартиры трех соседей Ольги. Владельцы двух из них подали в отношении женщины судебные иски. Третья квартира оказалась застрахованной, поэтому в разбирательство вмешалось юридическое лицо — страховая компания. В общей сложности районный суд обязал женщину выплатить всем пострадавшим четыре миллиона рублей.

Ольга пыталась оспорить решение в Верховном суде, но успеха не добилась. По ее словам, батарея, из-за которой пострадали люди, была установлена в 2011 году — за три года до аварии. При этом в управляющей компании гарантировали правильную работу радиатора в течение пяти лет. После инцидента компания сменила реквизиты, поэтому юридически такой фирмы больше нет, хотя фактически, как отмечает женщина, она существует и в ней работают те же сотрудники.

«У меня трое детей: 15 и 13 лет, младшему год и восемь месяцев. У него порок сердца, сейчас я с ним сижу в декрете, получаю всего 13 тысяч рублей. В благотворительной организации мне иногда помогают одеждой и продуктами, но зарплату я там не получаю», — пожаловалась Ольга «Снег.TV».

В настоящее время квартира, принадлежащая женщине, арестована. Изъять ее в счет погашения задолженности перед соседями нельзя, так как это единственное жилье семьи. Но, по словам Ольги, находиться в доме стало невозможно — соседи устраивают скандалы, поэтому россиянке с детьми пришлось поселиться у родственников.

Ранее в феврале два кота устроили коммунальную аварию в одном из жилых домов на улице Верности в Санкт-Петербурге. По версии сантехников, коты самостоятельно открыли кран на кухне в одной из квартир, из-за чего частично затопленными оказались три других квартиры в здании.

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