Падение глыбы льда с крыши на ребенка попало на видео

Видео: Росбалт / vk.com

В Рязани с крыши дома на трехлетнего ребенка упал огромный кусок льда, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как маленький мальчик играет в сугробе, неподалеку стоит его мать. Внезапно на мальчика обрушивается глыба льда, которая, вероятно, также задела провода ЛЭП. Малыша отбрасывает в сторону, он теряет сознание. Женщина безрезультатно пытается привести в чувства.

В ведомстве отметили, что ребенок находится в реанимации.

Возбуждено дело по части 2 статьи 293 УК («Халатность»). Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изымаются документы управляющей компании.

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