Российские коммунальщики дали новое определение слову «снег» ради денег

Руководители 14 коммунальных служб Екатеринбурга объявили снег мусором и решили взимать плату за зимнюю уборку по отдельным тарифам. Об этом сообщается на официальном портале города.

Коммунальщики потребовали признать снег твердыми коммунальными отходами (ТКО) и отказались его расчищать, пока правительство Урала не введет отдельные тарифы на зимнюю уборку. По данным источника, так частные подрядчики саботировали указание мэра Екатеринбурга Александра Высокинского решить к 10 марта проблему снежных завалов.

В правительстве все еще рассматривают снег как вид атмосферных осадков, не имеющий к твердым коммунальным отходам никакого отношения. Юристы администрации Екатеринбурга изучают возможность расторжения контракта с группой частных подрядчиков из-за невыполнения его условий и подачи исков.

В январе саратовские коммунальщики не справились с последствиями рекордного за последние 30 лет количества осадков, из-за чего городские здания обросли гигантскими сосульками. За нынешнюю зиму из Саратова уже вывезли около 200 тысяч кубометров снега, тогда как за всю предыдущую — 240 тысяч кубометров.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!