Упавшая с крыши наледь сломала позвоночник российскому подростку

Следователи Самары возбудили уголовное дело после госпитализации 16-летнего подростка с травмами позвоночника, которые он получил в результате падения на него наледи с крыши многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, инцидент произошел во вторник, 19 февраля. Подросток получил закрытый компрессионный перелом грудных позвонков и поясничного отдела. По версии следствия, к произошедшему причастны сотрудники управляющей компании «Мичуринское», которые не надлежащим образом выполнили услуги по очистке кровли от снега и наледи.

Дело возбуждено по статье 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Ранее представитель коммунального хозяйства поселка Суземка (Брянская область) нахамил рассказавшей ему о неубранных дорогах местной жительнице и чуть не задавил ее на автомобиле. Коммунальщик, припарковавшийcя в луже, отказался слушать о проблеме опасности дорог для детей. «Какие лужи? Идите сначала протрезвейте, а потом лужи ищите», — заявил он, возвращаясь по глубокой луже в машину. Уезжая, он чуть не задавил возмущенную женщину.

В феврале в Петербурге по делу о гибели студента химико-фармацевтического университета от падения наледи с крыши вуза был задержан проректор учреждения. По предварительным данным, он должен был контролировать состояние кровли здания и ее очистку, но получил взятку в размере не менее 50 тысяч рублей, и работы должным образом выполнены не были.

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