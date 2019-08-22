Названы самые дорогие отели России

Специалисты онлайн-сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales перечислили самые роскошные гостиницы России, которые можно было забронировать летом 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что самые дорогие объекты размещения расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Так, первое место занял отель Four Seasons Lion Palace в северной столице, ночь в котором стоит 555 тысяч рублей.

На второй строчке оказался московский отель Four Seasons, где сутки проживания обойдутся на 100 тысяч рублей дешевле (около 450 тысяч рублей).

На третье, четвертое и пятое место рейтинга попали отели Санкт-Петербурга: Taleon Imperial (345 тысяч рублей за ночь), Belmond Grand Hotel Europe (307 тысяч рублей за ночь) и апартаменты Napoleon-Vi (300 тысяч рублей за номер).

На шестой позиции оказался московский Ararat Park Hyatt где размещение стоит 259 тысяч рублей в сутки, а на седьмом месте — гостиница Lotte в Самаре за 250 тысяч рублей в сутки.

За ними последовал сочинский отель Rodina Grand Hotel & SPA, номер в котором обойдется в 230 тысяч рублей, петербургская гостиница Астория Rocco Forte, где стоимость президентского люкса составила 225 тысяч рублей, и московский Владыкино Апарт-Отель (222 тысячи рублей).

В мае эксперты перечислили самые дешевые и дорогие варианты отдыха в России. Демократичнее всего можно провести отпуск в Симеизе: самый бюджетный тур обошелся в 5893 рубля за пять ночей для одного человека. Самый дорогой тур по России — в Ялту для семьи из четырех человек — обошелся путешественникам в 288 тысяч рублей.

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