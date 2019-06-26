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Названы самые дорогие российские курорты

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Эксперты онлайн-сервиса Aviasales выявили самые дорогие российские гостиницы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На первом месте в рейтинге роскошных российских отелей оказалась резиденция «Крымский бриз», расположенная в 30 километрах от Ялты. Одна ночь на вилле с четырьмя комнатами обойдется туристам в 325 тысяч рублей. В стоимость такого жилья включен завтрак, бесплатный Wi-Fi, кофемашина и вид на море и парк.

Вторую позицию занял еще один крымский курорт — Mriya Resort & Spa. За проживание в двухэтажной вилле с террасой и персональным доступом к подогреваемому бассейну туристам придется заплатить 250 тысяч рублей в сутки.

Третью позицию занял «Родина Гранд Отель и Спа» в Краснодарском крае. Полулюкс с видом на сад в нем стоит 183 тысячи рублей за ночь. Среди дополнительных удобств в описании номера отмечены удлиненные кровати (более двух метров) и гардеробная.

На четвертом месте оказался отель в Ялте — «Вилла Елена». Одна ночь в вилле делюкс обойдется в 180 тысяч рублей. Замкнула рейтинг топ-5 самых дорогих курортов сочинская вилла Villa Sea Dream за 170 тысяч рублей в сутки. В распоряжении гостей виллы — спа-салон с гидромассажной ванной, сауной и крытым бассейном, а также терраса и общий лаундж. Сама вилла занимает 750 квадратных метров, а в ее стоимость включено полное питание — завтрак, обед и ужин.

Ранее, в мае, был опубликован рейтинг самых дорогих и самых дешевых вариантов отдыха в России. По данным экспертов, демократичнее всего можно провести отпуск в Симеизе: самый бюджетный тур обошелся в 5893 рубля за пять ночей для одного человека. Самый дорогой тур по России — в Ялту для семьи из четырех человек — обошелся путешественникам в 288 тысяч рублей.

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