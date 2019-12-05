Россияне объяснили привычку встречать Новый год дома

Каждый второй российский путешественник любит праздновать Новый год в домашней обстановке. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
В частности, около трети респондентов (33 процента) остались недовольны прежними поездками за границу на новогодние каникулы и заявили, что «дома все-таки лучше». Многие пожаловались на неоправданные ожидания от путешествий, плохую погоду и скучное времяпрепровождение.
Кроме того, 16,7 процента россиян отметили, что встречать праздник за рубежом дорого. Путешественники объяснили, что предпочитают отмечать Новый год в России, проводить время с семьей и друзьями и не тратить при этом средства на дорогостоящие поездки. Однако некоторые опрошенные отметили, что хотели бы уехать, но не располагают достаточным количеством денег или выходных дней.
Наконец, участники опроса рассказали, что никогда бы не согласились провести январские каникулы в Азербайджане, Абхазии, Армении, Израиле, ОАЭ, Туркменистане, Узбекистане и Швеции. По их мнению, эти страны в меньшей мере подходят для встречи Нового года.
Ранее из результатов того же исследования стало известно, что половина респондентов, как правило, выбирает теплые страны для отдыха на новогодних каникулах. В частности, самым популярным местом оказался Таиланд — поездки туда планировали 27,4 процента опрошенных. По их словам, эта страна «заряжает позитивными эмоциями и солнцем».
Также больше половины (55,8 процента) участников опроса сообщили, что хотя бы раз в жизни встречали Новый год за границей и остались довольны своим выбором. Их, в частности, впечатлило гостеприимство той или иной страны и разнообразие праздничных мероприятий.