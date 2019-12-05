Россияне объяснили привычку встречать Новый год дома

Каждый второй российский путешественник любит праздновать Новый год в домашней обстановке. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В частности, около трети респондентов (33 процента) остались недовольны прежними поездками за границу на новогодние каникулы и заявили, что «дома все-таки лучше». Многие пожаловались на неоправданные ожидания от путешествий, плохую погоду и скучное времяпрепровождение.

Кроме того, 16,7 процента россиян отметили, что встречать праздник за рубежом дорого. Путешественники объяснили, что предпочитают отмечать Новый год в России, проводить время с семьей и друзьями и не тратить при этом средства на дорогостоящие поездки. Однако некоторые опрошенные отметили, что хотели бы уехать, но не располагают достаточным количеством денег или выходных дней.

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Наконец, участники опроса рассказали, что никогда бы не согласились провести январские каникулы в Азербайджане, Абхазии, Армении, Израиле, ОАЭ, Туркменистане, Узбекистане и Швеции. По их мнению, эти страны в меньшей мере подходят для встречи Нового года.

Ранее из результатов того же исследования стало известно, что половина респондентов, как правило, выбирает теплые страны для отдыха на новогодних каникулах. В частности, самым популярным местом оказался Таиланд — поездки туда планировали 27,4 процента опрошенных. По их словам, эта страна «заряжает позитивными эмоциями и солнцем».

Также больше половины (55,8 процента) участников опроса сообщили, что хотя бы раз в жизни встречали Новый год за границей и остались довольны своим выбором. Их, в частности, впечатлило гостеприимство той или иной страны и разнообразие праздничных мероприятий.

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