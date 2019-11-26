Названы самые дешевые туры на море в предновогодний сезон

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые дешевые туры на море с вылетом в середине декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Дешевле всего перед праздниками слетать в Турцию — тур на двоих обойдется в 35 тысяч рублей. В него входит перелет, медицинская страховка, проживание в трехзвездочном отеле и питание. Немного дороже обойдется путевка в Индию и ОАЭ — 37 тысяч рублей. За отдых в Иордании и Бахрейне придется заплатить 44-49 тысяч рублей.

В категорию от 50 до 100 тысяч рублей попадают бюджетные туры на китайский остров Хайнань, в Таиланд, на Шри-Ланку, в Индонезию, Израиль и на Кубу. От 100 до 150 тысяч придется потратить на базовые туры на Ямайку, Мальдивы, в Доминикану, Мексику и Танзанию.

Ранее в ноябре Белоруссию и Латвию назвали самыми дешевыми зарубежными направлениями на Новый год. Эксперты рассчитали стоимость авиабилетов за рубеж с вылетом 29 декабря и возвращением 10 января. Стоимость билетов из Москвы в Минск и обратно составит 6,6 тысячи рублей, а слетать в Ригу можно будет за 6,7 тысячи рублей.

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