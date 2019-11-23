Названы самые дешевые направления на Новый год

Белоруссия и Латвия стали самыми дешевыми зарубежными направлениями на Новый год. Об этом сообщает RT со ссылкой на рейтинг российского сервиса бронирования авиабилетов Biletix.

Эксперты рассчитали стоимость авиабилетов за рубеж с вылетом 29 декабря и возвращением 10 января. Отмечается, что стоимость билетов из Москвы в Минск и обратно составит 6,6 тысячи рублей, а слетать в Ригу можно будет за 6,7 тысячи рублей.

Также россияне могут приобрести недорогие билеты в армянский Гюмри (около 11 тысяч рублей), в венгерский Дебрецен (14,2 тысячи рублей) и турецкий Стамбул (около 15 тысяч рублей).

Для поездок по России самыми выгодными направлениями являются Назрань (8,2 тысячи рублей) и Самара (8,4 тысячи рублей). В пятерку самых дешевых направлений по стране также вошли Псков (8,4 тысячи рублей), Элиста (12,7 тысячи рублей) и Сочи (13,1 тысячи рублей).

В сентябре эксперты онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales проанализировали, в какой месяц выгоднее всего приобретать билеты на самолет. В исследовании учитывались бронирования по маршруту туда-обратно в расчете на одного взрослого пассажира. Таким образом выяснилось, что удачнее всего сэкономить на перелете можно в январе. Например, в 2018 году цены на авиабилеты в первый месяц года в среднем составляли 11807 рублей, что на 14 процентов дешевле, чем обычно. В 2019 году билеты в январе продавались в среднем за 12171 рубль, что на 12 процентов дешевле, чем в другое время.

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