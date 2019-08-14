Найден способ сэкономить на авиабилетах

Специалисты сервиса Aviasales выяснили, когда выгоднее всего бронировать авиабилеты по России, в Европу, Азию и США. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что вариант покупки билетов в последний момент больше всего подходит тем, кто летает внутри страны. Как правило, такие билеты в среднем дешевле на семь процентов ближе к дате вылета.

Кроме того, такая стратегия подходит путешественникам, которые хотят провести отпуск в Чехии и Болгарии. Туда билеты становятся доступнее на 12 процентов за неделю до вылета.

Однако в другие европейские страны, такие как Испания, Франция, Италия, Черногория, Германия, Великобритания, Нидерланды, Португалия и Польша, лучше планировать путешествие минимум за четыре месяца до вылета. В это время покупать билеты будет выгоднее на 25 процентов.

С приобретением билетов в США эксперты также посоветовали не затягивать: самые дешевые билеты продаются за один-три месяца до вылета (на 50 процентов дешевле, чем обычно).

Лучшее время для покупки авиабилетов в Азию зависит от страны. Например, в Таиланд самые выгодные предложения появляются за неделю до вылета — экономия составляет в среднем 20 процентов. Недорогие билеты в Индию появляются за пару недель до вылета со скидкой в пять процентов.

В остальные страны, например, в Индонезию и на Мальдивы, стоит покупать билеты за четыре месяца и ранее. Так можно сэкономить до 20 процентов на перелете.

В июле 2018 года исследование онлайн-сервиса Which? Travel показало, что авиакомпании продают билеты по более высоким ценам, если путешественники бронируют их со смартфона, а не с компьютера. К таким выводам специалисты сервиса пришли, проанализировав пять самых востребованных их клиентами авиакомпаний.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!