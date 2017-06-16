Названо самое выгодное и самое популярное время для покупки билетов на поезд

Выгоднее всего покупать железнодорожные билеты сразу после старта продаж, то есть за 45-60 суток до поездки. Об этом эксперты туристического сервиса OneTwoTrip в пятницу, 16 июня, сообщили корреспонденту «Ленты.ру».

Накануне отправления цена билета серьезно вырастает. Разница в стоимости может составить от 35 до 300 процентов, предупреждают специалисты.

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Кроме того, в OneTwoTrip проанализировали информацию об оформленных через сервис в январе-мае документах для проезда. В итоге оказалось, что самым популярным периодом для покупки билетов стали сутки до отправления поезда.

На втором месте — день открытия продаж. Следующие по востребованности варианты — за двое суток до путешествия и непосредственно в день отправления. Меньше всего туристов приобретают билеты за 37-39 дней.

«Больше всего по итогам исследования нас удивило количество чрезвычайно рациональных путешественников, которые покупают железнодорожные билеты за максимально возможное количество времени», — заявил директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

В октябре 2016 года специалисты рассказывали о самом подходящем времени для приобретения документов для проезда на скоростные поезда.