Найден способ сэкономить при бронировании авиабилетов

Новое исследование онлайн-сервиса Which? Travel показало, что авиакомпании продают билеты по более высоким ценам, если путешественники бронируют их со смартфона, а не с компьютера. Об этом сообщает Mirror.

Специалисты проанализировали пять самых востребованных их клиентами авиакомпаний (Ryanair, easyJet, TUI, British Airways, Jet2) и выяснили, что среди них только Jet2 не взимает дополнительную плату при покупке авиабилета через телефон.

В то время как Ryanair и TUI завышают цену на 20 фунтов стерлингов (около 1,6 тысячи рублей), easyJet на 15 фунтов (около 1,2 тысячи рублей), а British Airways добавляет 10 фунтов (около 800 рублей).

Также сотрудники онлайн-сервиса сообщили, что это не единственные компании, которые указывают завышенные цены при бронировании со смартфона. Так, например, лоукостер Wizz Air снимает дополнительные 15 евро в качестве комиссионного сбора, а авиакомпания Norwegian прибавляет к стоимости 20 фунтов за изменение бронирования при любом способе покупки билета.

Представители авиакомпаний пояснили, что так происходит из-за дополнительных административных сборов, которые автоматически прибавляются к стоимости при бронировании через смартфон. В связи с этим специалисты посоветовали покупать авиабилеты, пользуясь компьютером, чтобы сэкономить.

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В июле 2017 года британская газета Daily Star перечислила семь способов приобретения дешевых авиабилетов. Журналисты, в частности, рекомендуют использовать сервисы поиска авиабилетов вроде SkyScanner или Opodo, которые помогут найти наиболее выгодные предложения. Однако при этом лучше переключить браузер в режим инкогнито, когда информация о сайтах, которые пользователь посещал ранее, не сохраняется.

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