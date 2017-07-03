Названы семь способов приобретения дешевых авиабилетов

Британская газета Daily Star перечислила семь способов приобретения дешевых авиабилетов. Материал опубликован в понедельник, 3 июля.

Журналисты, в частности, рекомендуют использовать сервисы поиска авиабилетов вроде SkyScanner или Opodo, которые помогут найти наиболее выгодные предложения. Однако при этом лучше переключить браузер в режим инкогнито, когда информация о посещенных пользователем ранее сайтах не сохраняется.

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Дело в том, что туристические порталы могут использовать файлы cookies. Они определяют, как часто конкретный человек заходит на определенные сайты. В случае его сильной заинтересованности сервисом поиск настроят таким образом, чтобы туристу показывалась информация только по дорогим билетам.

Третий метод — бронировать перелет в составе турпакета, так как путешествие в этом случае часто оказывается дешевле. Также можно попытаться заказать билеты за несколько часов до вылета. Незадолго до рейса авиакомпании могут снижать цены ради привлечения клиентов и заполняемости лайнеров.

Ради дешевых билетов стоит воздержаться от путешествий летом и запланировать поездку на конец августа — начало сентября. Туристам также предлагают обращать внимание на даты: к примеру, зачастую билет с вылетом в середине рабочей недели может оказаться дешевле, чем в выходные.

Кроме того, полезно вдумчиво подойти к выбору места отдыха. Путешествие в не очень популярные у туристов страны, как правило, получается более бюджетным, нежели поездки по востребованным направлениям.

В конце мая эксперт рассказал о способах сэкономить на перелетах по Европе. В их числе — бронирование пересадочных рейсов по отдельности, установка на смартфон специальных приложений и другие хитрости.

