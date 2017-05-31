Эксперт рассказал о способах сэкономить на перелетах по Европе

Туристический блогер Клинт Джонстон (Clint Johnston) заявил, что одним из способов сэкономить на перелетах по Европе является бронирование пересадочных рейсов по отдельности. Об этом пишет газета Daily Star.

«К примеру, билеты в Рим могут быть дорогими, а билеты в Париж — дешевыми. Забронируйте перелет в Париж туда-обратно, а затем перелет из Парижа в Рим в обе стороны на рейсе лоукостера», — пояснил Джонстон.

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По словам эксперта, такой способ поможет сэкономить сотни долларов на путешествии. Он отмечает, что в Европе и Юго-Восточной Азии много бюджетных авиакомпаний, у которых часто есть очень выгодные предложения.

Кроме того, экономные туристы могут установить себе на телефон специальное приложение. Оно уведомляет, когда цены на билеты у авиакомпаний падают до нужного пользователю уровня.

Джонстон также предлагает рассмотреть вариант, когда можно долететь не прямо до аэропорта в пункте назначения, а до соседней воздушной гавани. Этот метод тоже поможет урезать расходы на путешествие, отмечает он.

В марте туристический эксперт рассказал о способе сэкономить до 90 процентов на авиабилетах из США в Австралию. По словам Гилберта Отта, для этой цели нужно использовать бонусные мили.

