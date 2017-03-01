Нашелся способ заказать перелет первым классом с 90-процентной скидкой

При перелете из США в Австралию первым классом можно сэкономить порядка 90 процентов от стоимости авиабилета, заявил туристический эксперт Гилберт Отт (Gilbert Ott). Об этом пишет Daily Mail.

По словам Отта, при использовании бонусных миль вместо средней суммы в 10 тысяч долларов за полет в один конец по данному направлению можно заплатить всего 1,5 тысячи.

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Для этой цели нужно воспользоваться программой для часто летающих пассажиров американской Alaska Airlines, поясняет Отт. Она позволяет клиентам приобретать бонусные мили и использовать их для оплаты на рейсах партнерских перевозчиков, в частности, австралийской авиакомпании Qantas.

За полторы тысячи долларов турист может купить 70 тысяч миль у Alaska Airlines и потратить их для путешествия на борту лайнера Qantas. При этом для бронирования билета по аналогичному маршруту через австралийского перевозчика потребовалось бы 144 тысячи бонусных баллов.

По словам Отта, перелет из США в Австралию и обратно по такой схеме обойдется примерно в три тысячи долларов. Сэкономленная сумма составит примерно 13 тысяч долларов.

В мае 2016 года сообщалось, что Отту и его супруге удалось удешевить их путешествие по Азии более чем в десять раз благодаря накопленным с помощью кредиток премиальным баллам.

