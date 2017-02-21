Семья из четырех человек бесплатно облетела пять стран в бизнес-классе

Семья из четырех человек совершила бесплатные перелеты в салоне бизнес-класса в пять стран мира, используя накопленные бонусные мили от авиакомпаний. Об этом пишет издание Daily Star.

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В общей сложности проживающие в Сингапуре Педро Пла (Pedro Pla) и Грейс Чен (Grace Cheng) набрали за год почти миллион миль. Это позволило им отправиться в кругосветное путешествие вместе с двумя маленькими детьми.

Пла и Чен стартовали в январе текущего года. За это время они уже побывали в ЮАР, Кении, Танзании, Испании и Великобритании. Супружеская пара намерена путешествовать в течение шести месяцев.

В сентябре 2016 года стало известно, что британский турист за один рейс посетил семь аэропортов, на что у него ушло два дня. Джеймс Маттон намеренно удлинил свой путь с целью набрать как можно больше бонусных миль от авиакомпаний.