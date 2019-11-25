Определены самые популярные у россиян направления отдыха на Новый год

Самыми популярными новогодними направлениями у россиян внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за границей — Таиланд, ОАЭ и Турция. Об этом сообщила член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина, пишет газета «Известия».

Так, в числе лидеров оказались Красная Поляна, Сочи, Крым и Минеральные Воды. Одними из наиболее востребованных зарубежных стран стали также Куба, Доминиканская Республика, Вьетнам, Шри-Ланка, Индия, Индонезия и Малайзия.

Отмечается, что европейские государства в список не попали, поскольку туры туда подорожали. «На Новый год съездить в Европу стоит 80–90 тысяч рублей на человека, что дороже, чем на экзотических направлениях», — пояснила собеседница издания.

Кроме того, сообщается, что в среднем пятидневный новогодний тур по России будет стоить около 18–25 тысяч рублей, в то время как поездка за пределы страны обойдется минимум в 35 тысяч рублей. В целом же отдых на январских каникулах подорожал на 3,5 процента, а стоимость билетов на самолет выросла в цене на три и один процент соответственно.

23 ноября сообщалось, что Белоруссия и Латвия стали самыми дешевыми зарубежными направлениями на Новый год. Также россияне могут приобрести недорогие билеты в армянский Гюмри (около 11 тысяч рублей), венгерский Дебрецен (14,2 тысячи рублей) и турецкий Стамбул (около 15 тысяч рублей).

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