Названы самые дешевые направления на Новый год

Белоруссия и страны Балтии стали самыми дешевыми зарубежными направлениями на Новый год при раннем бронировании. Результаты исследования онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip поступили в редакцию «Ленты.ру» в среду, 25 сентября.

Эксперты сервиса рассчитали стоимость авиабилетов за рубеж с вылетом 30 декабря и возвращением через неделю. В тройку самых дешевых направлений вошли Минск, Рига и Вильнюс, а четвертое место занял армянский Гюмри.

При покупке билетов в сентябре, а не за месяц до вылета поездка из Москвы в Минск окажется на 36 процентов дешевле (около 6,5 тысячи рублей), в Ригу — на 41 процент (около 10 тысяч рублей), в Вильнюс — на 20 процентов (около 11 тысяч рублей), а в Гюмри — на 20 процентов (11,2 тысячи рублей).

При покупке билетов за рубеж с вылетом из других городов России больше всего можно сэкономить на поездке из Новосибирска в Нур-Султан (9,3 тысячи рублей, на 60 процентов дешевле), из Астрахани в Баку (около 12 тысяч рублей, на 23 процента дешевле), из Калининграда в Брюссель (12,6 тысячи рублей, дешевле на 45 процентов) и в Прагу (13 тысяч рублей, дешевле на 60 процентов).

Ранее в сентябре самыми выгодными направлениями для отдыха в октябре были названы Рига, Гюмри, Минск, Братислава и Лейпциг.

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