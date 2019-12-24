Составлен рейтинг самых ненужных подарков на Новый год

Самыми ненужными подарками на Новый год оказались сувениры и символы года, говорится в исследовании проекта Hi-Tech Mail.ru. С таким заявлением выступил 57 процентов опрошенных россиян, передает РИА Новости.

На втором месте в рейтинге ненужных новогодних подарков оказались мягкие игрушки, за этот вариант проголосовали 52 процента респондентов. Далее следуют весы (49 процентов), мыло (48 процентов), календарь (48 процентов), станок для бритья (48 процентов), массажный коврик (45 процентов), биткоин (42 процента), набор косметики (40 процентов), полотенце (38 процентов).

Среди гаджетов и электроники самыми ненужными подарками оказались электрическая бритва, игровая консоль, музыкальная колонка, электронная книга, навигатор, экшн-камера, видеокамера, робот пылесос, наушники и фотоаппарат.

Ранее в декабре стало известно, что россияне не намерены экономить на праздновании Нового года. При этом каждый пятый россиянин будет использовать кредитные средства и залезет в долги, чтобы купить подарки или отправиться в путешествие.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!