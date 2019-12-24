Почтальон доставил слишком много подарков и умер от изнеможения

Почтальон из Великобритании умер после 12-часового рабочего дня во время доставки писем и подарков к Рождеству. Об этом сообщает портал Daily Star.

Пол Краш (Paul Crush), 42-летний житель английского графства Эссекс, работал водителем в почтовой фирме. В связи с большим потоком посылок с подарками и писем в канун Рождества, работодатель удвоил нормативы. Вместо положенных ста писем в день водители вынуждены были развозить до 240. В подобном режиме им пришлось работать почти семь недель.

В среду, 18 декабря, Краш открыл свою смену. Коллеги вспоминают, что в тот день он выглядел уставшим и жаловался, что ему было трудно проснуться с утра. Когда почтальон вернулся в офис после изнурительных 12 часов работы, у него случился сердечный приступ, и он скончался на месте.

Позже было установлено, что Краш умер из-за естественных причин, однако близкие мужчины уверены, что причиной смерти стала изнурительная работа. «В этом была его проблема. Он был из тех, кто никогда не отказывался от лишней работы», — вспоминают они.

У Краша осталась жена и двое детей. Коллеги по работе и друзья выразили соболезнования семье и создали благотворительный сбор на краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы покрыть расходы на похороны и другие нужды.

Католическое Рождество отмечают 25 декабря. В Великобритании, как и во многих западных странах, это официальный выходной день.

Ранее сообщалось о жителе Китая, который умер во время собеседования при устройстве на работу. Он отвечал на вопросы и неожиданно потерял сознание. Врачам не удалось реанимировать пациента, он скончался от остановки сердца.

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