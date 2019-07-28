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Находящаяся в очереди на психологическую помощь британка покончила с собой

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21-летняя жительница Великобритании Николь Кей (Nicole Kaye) покончила с собой, не дождавшись своей очереди на психологическую помощь. Об этом сообщает Mirror.

Несмотря на то, что Кей находилась в группе повышенного суицидального риска, ей было отказано в оказании помощи вне очереди. Она находилась в списке ожидания Национальной службы здравоохранения (NHS).

«Очень жаль, что его [лечение] нельзя было начать сразу. Для проведения оценки потребовалось четыре месяца, но мы располагали теми ресурсами, которые у нас есть», — сказал врач-психиатр больницы Варнефорда в Оксфорде Даниэль Мохан. Медик отметил, что у больницы недостаточно средств, из-за чего они не могут нанять больше специалистов. В связи с этим некоторым больным приходится ждать помощи около года, добавил Мохан.

В июле сообщалось о британке, развесившей на мосту, печально известном из-за большого числа совершенных на нем самоубийств, жизнеутверждающие записки. Полицейские предполагают, что таким образом она спасла минимум шесть жизней.

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