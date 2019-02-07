Россия и США оказались бессильны против самоубийств

Число самоубийств по всему миру за последние почти 20 лет выросло практически на семь процентов. Как отмечают эксперты, попытки снизить количество суицидов оказываются неэффективными в ряде стран, например, в России и США, пишет Daily Mail.

По данным группы исследователей из Университета Вашингтона, с 1990-го по 2016 год число совершаемых в год самоубийств увеличилось на 6,7 процента — с 765 тысяч до 817 тысяч случаев в год.

Как отмечают ученые, мужчины кончают с собой чаще, чем женщины: так, на 100 тысяч мужчин приходится 15,6 смертей, а на 100 тысяч женщин — семь. Подобная статистика объясняется тем, что, несмотря на то, что женщины чаще предпринимают попытки самоубийства, мужчины обычно прибегают к более радикальным методам, в результате чего спасти их удается реже.

По словам доктора Пола Нестадта, профессора Школы медицины университета Джонса Хопкинса, ряд исследований показывает, что мужчины чаще оказываются более чувствительными к нестабильной экономической ситуации в стране. Так, наибольшее число самоубийств среди мужчин с 1990-го по 2016-й было зафиксировано в Центральной и Восточной Европе и в Центральной Азии, в частности, в России, Литве и на Украине.

Как уточнил эксперт, значительное количество суицидов в этих странах, помимо экономических проблем, связано с высоким уровнем потребления алкоголя. Так, результаты проведенного в 2009 году исследования показали, что в России в крови около 60 процентов жертв суицида было обнаружено содержание алкоголя. Кроме того, по словам Нестадта, методы по снижению числа самоубийств, которые оказываются эффективными, например, в Европе или Шри Ланке, в России не работают. Эффективная методика так и не выработана, отметил эксперт.

По данным на конец 2017 года, показатель самоубийств в России составил 16,5 случая на 100 тысяч человек. Меньше всего самоубийц живет в Москве: в столице зафиксировано 4-4,5 случая на 100 тысяч жителей.

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