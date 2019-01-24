Россиянин предпочел самоубийство депортации в Россию

В Белоруссии покончил с собой россиянин, проживавший в республике 14 лет и столкнувшийся с угрозой депортации в Россию за совершенные им административные правонарушения. Об этом в четверг, 24 января, сообщает «Радыё Свабода» (местная служба «Радио Свобода»).

Мужчина по имени Виталий проживал в Буда-Кошелевском районе Гомельской области страны. «Его угрожали выслать на десять лет», — сообщила его супруга. У семьи, по ее словам, были финансовые проблемы.

Отец шестерых детей до недавнего времени работал на мясокомбинате. «Его уволили, потому что был он как-то выпил на работе. Начались проблемы со стороны милиции — ведь это правонарушение. Ранее его ловили без фликера (световозвращающий элемент, который необходимо использовать в темное время суток при движении по краю проезжей части — прим. «Ленты.ру») — тоже правонарушение», — объяснила жена Виталия.

«Вид на жительство у него забрала милиция. Сказали в течение пяти дней делать временное разрешение на проживание, или депортируют на десять лет. Те бумаги более ста [белорусских] рублей (около трех тысяч российских рублей — прим. «Ленты.ру») стоили. Деньги негде было взять», — указала она.

Виталий устроился на новую работу — дворником в гимназию в городе Буда-Кошелево, однако это, сказала супруга, «все равно ему не помогло».

В Липиничском сельском совете Буда-Кошелевского района заявили, что милиция обращалась туда за характеристикой на Виталия. «Для чего — не объяснили. Мы характеризовали его положительно, он состоял был в законном браке, растил детей с женой. Конечно, работа была у него с маленькой зарплатой. Но это ли было причиной, или же что-то другое — мы не знаем», — сказали в сельсовете.

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