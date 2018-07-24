Из жизни
 
Последние новости
Американским и российским военным снова запретят сотрудничать
Тюменец прокатился по городу в ванне и получил штраф за нарушение ПДД
«Уродливый» британец раскрыл хитрый трюк для привлечения девушек и прославился
Парализованный в результате автокатастрофы хоккеист вернулся на лед
Назван самый популярный алкоголь у россиян
Найдена причина особо опасной формы рака
Минобороны собралось отбирать у россиян машины в случае войны
Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии
Тысячи россиян потребовали наказать зарубившую топором котенка девушку
Новости партнеров

Записки на мосту самоубийц спасли шесть жизней

Перейти в «Мою Ленту»

Жительница Великобритании Пейдж Хантер (Paige Hunter) написала около 40 записок с вдохновляющими текстами и развесила их на мосту, печально известному из-за большого числа совершенных на нем самоубийств. Как отмечает Chronicle Live, с помощью посланий она спасла жизни шестерых человек.

16-летняя девушка крепила сообщения с подбадривающими выражениями на мост Уирмут в английском городе Сандерленд. В них она обращалась к потенциальным самоубийцам фразами «Ты не один» и «Даже если все сложно, твоя жизнь все равно имеет значение».

Инициативу девушку решили поощрить в местом отделе полиции: ей выдали бумагу с благодарностями и сообщили, что ее чуткий метод поддержки уязвимых людей помог спасти как минимум шесть жизней.

«Моя семья гордится мной. Я собираюсь повесить благодарность на стену. На самом деле я просто хотела помочь людям», — рассказала Хантер журналистам.

Она также сообщила, что получает слова поддержки и похвалу в социальных сетях. По ее словам, люди, стоящие в шаге от самоубийства, действительно нуждаются в подобных фразах и благодарят ее за помощь.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The inspiring teenager who is saving lives through her lovely act of kindness
Мать увидела предсмертную записку живой дочери и пришла в ужас
Китайцы упросили девушку покончить с собой ради забавы
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0223 июля

«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»

Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
06:30Сегодня

Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии

05:08Сегодня

В Карелии объявился Хатико

23:3723 июля

Ослов в египетском зоопарке покрасили и выдали за зебр

Из жизни00:0221 июля

Жил и умер

Он украл личность мертвого ребенка. Его вычислили, но загадок стало больше
14:0523 июля

Слепнущий поляк две недели ехал на велосипеде ради последнего взгляда на море

16:2423 июля

Пышная модель вознамерилась вырастить самые большие в мире ягодицы

20:2923 июля

Птицы оказались для бельгийских властей важнее нудистов

Из жизни00:06 5 июля

«Повезло, что я не вмазал ей по лицу»

Уличные банды устроили рэп-террор. Не щадят даже бабушек
18:0521 июля

Французские пожарные с вертолетом спасли бегуна от горного козла

15:2823 июля

Посетители заповедника закидали камнями панду ради зрелищ

18:4023 июля

Мультимиллионер убил редкого кита-гибрида и пообещал не останавливаться

Россия
«Кого надо — привлечем»
Истории россиян, осужденных за лайки
Минобороны собралось отбирать у россиян машины в случае войны
Тюменец прокатился по городу в ванне и получил штраф за нарушение ПДД
Ограничение в правах алиментных должников назвали дискриминацией
Тысячи россиян потребовали наказать зарубившую топором котенка девушку
Петербургские депутаты потратят 330 тысяч на покупку подушек-поросят
РПЦ обиделась на главу Татарстана за слова о пиве для православных
Все материалы
Мир
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
Во Франции решили сажать в тюрьму любителей заглядывать девушкам под юбки
Долина страха
Этих женщин жестоко насиловали буддисты. Теперь они умирают вместе с детьми
Обрушение 13-этажки в США попало на видео
Мексиканский мафиози сбежал из тюрьмы через главный вход
Пьяный итальянец на коне потерял управление и лишился водительских прав
Путина попросили вмешаться еще в одну войну
Все материалы
Бывший СССР
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы
Украинский политик позавидовал России из-за Крымского моста
«Правый сектор» воспротивился командующим операцией в Донбассе
Школьный учитель порадовался убийству олимпийского призера и попал под статью
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
В России возбудили дело против литовских прокуроров и судей
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
Требуются решительные
«Русал» привлекает молодых специалистов с помощью программы «Новое поколение»
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
Немцев призвали сдавать пустые бутылки
Россиян предупредили о подорожании парфюмерии
В России подешевел бензин
Назван самый популярный алкоголь у россиян
Все материалы
Силовые структуры
Идентификация Бора
Он был вором в России и гангстером в Америке. Его убили за уход на покой
Пострадавшему от пыток в колонии заключенному потребуются психологи
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
Стала известна роль главы подразделения «Роскосмоса» в деле о госизмене
Родные попыталась оправдать участника пыток в ярославской колонии
По делу о госизмене в «Роскосмосе» арестовали 74-летнего ученого
17 сотрудников ярославской колонии отстранили от должности из-за видео с пытками
Все материалы
Наука и техника
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»
Еще не конец
Почему людям так хочется умереть: феномен Dark Souls
Крушение американского военного самолета попало на видео
Найдена причина особо опасной формы рака
Ампутируй это
Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
В Китае создадут гигантских подводных роботов для сдерживания США
Все материалы
Спорт
Денежный дракон
Азиаты пришли в футбол. Они ни за кого не болеют и бесят европейцев
Медицинские тесты Роналду шокировали врачей
Парализованный в результате автокатастрофы хоккеист вернулся на лед
Шестикратного олимпийского чемпиона из США дисквалифицировали за допинг
Названы суммы выплат российским клубам за участие их игроков на ЧМ
Усик после победы над Гассиевым отдохнет в Крыму
Дзюба объяснил воинское приветствие на чемпионате мира
Все материалы
Культура
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
«Безупречный был человек»
Психушка, пивняк, тюрьма: правда и мифы Владимира Высоцкого
Рэпер Паша Техник собрался в наркологическую клинику
Канье Уэст снова попал в больницу
«Неприкасаемого» рэпера Tekashi69 избили и похитили вооруженные грабители
Тысячи фанатов попросили вернуть «Стражей Галактики» шутившему о педофилии Ганну
Все материалы
Интернет и СМИ
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
На панорамах Google обнаружили трехногую женщину-«мутанта»
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
Найден способ истребить фото голых девушек в сети
«Уродливый» британец раскрыл хитрый трюк для привлечения девушек и прославился
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Журналист НТВ попросил СК проверить стендап-комика из-за шуток о религии
Все материалы
Ценности
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Черный змей
Он скармливал врагов крокодилам и останавливал летящие пули
Американские моряки посмотрели на женщин и захотели носить бороды
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Названы факты о королевских нарядах
Все материалы
Путешествия
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Цирк приехал
Что творится в Сочи в самый горячий сезон
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Российский турист свалился с балкона в Турции и умер
Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа
Британец решил посмотреть на китов и умер
Все материалы
Из жизни
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии
В Карелии объявился Хатико
Ослов в египетском зоопарке покрасили и выдали за зебр
Пышная модель вознамерилась вырастить самые большие в мире ягодицы
Птицы оказались для бельгийских властей важнее нудистов
Посетители заповедника закидали камнями панду ради зрелищ
Все материалы
Mega Track — фиаско суперкара-внедорожника
Печальная история машины за 400 тысяч долларов, которая сейчас бы стала бестселлером
Очень странные мотоциклы
Сегодня все мотоциклы похожи, но когда-то давно все было не так
Автомобили Apple
Как бы выглядели iCars от Стива Джобса
Квиз: советские машины против современных
Кого сейчас способна догнать Волга для КГБ и есть ли машины вместительнее Победы?
Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике
Объявлены российские цены на обновленный Kia Optima
Появились фотографии новой «восьмерки» BMW без крыши
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы