Китайцы упросили девушку покончить с собой ради забавы

В китайской провинции Ганьсу полиция задержала несколько человек после того, как толпа упросила девушку покончить с собой. Об этом сообщает The Global Times.

Точное количество задержанных не уточняется. По информации издания, им, скорее всего, будут предъявлены обвинения в доведении человека до суицида.

Девушка просидела на козырьке здания около четырех часов. За это время внизу собрались несколько десятков человек, которые вместо того, чтобы отговорить девушку, начали высказывать недовольство тем, что она все еще не осуществила задуманное. По словам очевидцев, один из «зрителей» кричал: «Секундное дело, а ты все никак не соберешься!» Другие жаловались, что им «нужно идти по делам, а девушка все никак не доводит дело до конца». Многие также снимали происходящее на видео.

Прибывший на место спасатель попытался спасти девушку, но не успел. Толпа отреагировала на произошедшее одобрительным гулом.

Как пишет ChinaNews.com, отец 19-летней китаянки по фамилии Ли сообщил, что погибшая страдала от депрессии и хотела покончить с собой из-за домогательств со стороны учителя в средней школе в 2016 году и ранее уже пыталась свести счеты с жизнью.

После этого в микроблоге Weibo появилось множество возмущенных комментариев. «Смотрят, как человек с жизнью покончил, будто в театр пришли, сердце разрывается от такого», — написал один их пользователей соцсети.

Как отмечает Shanghai.ist, это не первый случай, когда собравшаяся толпа доводит жертву до самоубийства. Аналогичный случай произошел в мае в городе Шэньян.

Для китайцев характерно так называемое безучастное глазение (kàn rènao), когда прохожие собираются вместе и безучастно смотрят на что-то любопытное. Глазеть могут на любые вызывающие интерес события, начиная от автомобильной аварии или сбитого животного до уличной драки или попытки суицида.

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