36-летний мужчина умер во время собеседования

Молодой житель Китая умер во время прохождения собеседования при устройстве на работу. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.

36-летний мужчина, чье имя не раскрывается, отвечал на вопросы, неожиданно потерял сознание и упал на стол. Его немедленно доставили в ближайшую больницу города Ханчжоу, провинция Чжэцзян. Врачи не смогли реанимировать пациента, он умер от остановки сердца.

Проводивший беседу подчеркнул, что кандидат много перерабатывал на прошлом месте и по этой причине решил перейти в другую компанию. Отмечается, что мужчина страдал гипертонией.

В ноябре сообщалось, что житель английского города Лланелли, графство Кармартеншир, умер в очереди на оформление пособия по безработице в местном центре занятости. Со слов его знакомого, мужчина страдал сахарным диабетом, однако был признан пригодным к работе.

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