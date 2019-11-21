Женщина вовремя ушла с работы, растерялась и заплакала в объятиях незнакомки

asiaone.com

Жительница китайского города Ухань впервые за месяц ушла с работы вовремя и расплакалась в объятиях случайного встречного. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал новостной портал AsiaOne.

Инцидент произошел в понедельник, 18 ноября. Дежурная метрополитена заметила на станции расстроенную женщину, которая сидела на полу, и подошла к ней. После того как незнакомка отказалась отвечать на ее вопросы, работница решила приободрить ее и погладить по голове. Китаянка неожиданно встала на ноги, обняла ее и расплакалась.

В разговоре с журналистами сотрудница метро рассказала, что в тот день пассажирка впервые за долгое время не задержалась на работе и растерялась: она не знала, чем ей заняться и куда идти. По ее словам, женщина не хотела сразу возвращаться домой, чтобы не заплакать на глазах у дочери. Когда китаянка пришла в себя, работница проводила ее к выходу. Напоследок они снова обнялись.

Многие пользователи сети посочувствовали женщине и рассказали о своих трудностях, связанных с переработками. Также они поблагодарили персонал метрополитена за доброе отношение к пассажирам и поддержку. Юзеры выразили надежду, что другие сотрудники метро поступили бы так же.

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